Mausert sich Mia Rose Harrison (2) etwa zu einer kleinen Promi-Stylistin? Mama Sarah (28) verriet schon in der Vergangenheit, dass ihr Töchterchen trotz ihres zarten Alters schon großes Interesse an Make-up habe. Sie habe ihre Schminkschublade bereits mehrfach durchwühlt und schaue ihr auch gerne dabei zu, wenn sie sich aufhübscht. Jetzt überließ die ehemalige Bachelor-Kandidatin der Zweijährigen sogar mal die Pinselführung und ließ sich von ihr stylen: Das Ergebnis ist – nun ja – extravagant und farbenfroh!

Die Schmink-Session hielt Familie Harrison auf ihrem YouTube-Kanal fest. Ganz souverän griff Mia zu Lipgloss, Rouge und Lidschatten, um ihre Mama ordentlich aufzubrezeln. Dabei hatte sie auch einen beeindruckend strengen Befehlston drauf. "Tue deine Augen zu, ich mache Lippenstift", wies sie Sarah an. Mit der Unterstützung von Papa Dominic (28) nahm das Kunstwerk nach und nach Formen an. Komplettiert wurde es schließlich durch eine "Frühlings-Frisur" und ein wildes Outfit.

Beim anschließenden Blick in den Spiegel staunte Sarah nicht schlecht. "Was zum Teufel habt ihr mit mir gemacht?", rief sie. Und da auch ihr Mann an der Aktion beteiligt war, schien sie schon Rachepläne zu schmieden. "Ich glaube, dass Mia und ich das noch besser hinbekommen und mal den Papa so herrichten", betonte sie.

YouTube / Team Harrison Sarah Harrison und ihre Tochter Mia Rose

YouTube / Team Harrison Sarah Harrison nach einem Styling von Tochter Mia Rose

Instagram / dominic.harrison.official Die Harrisons im April 2020

