Bei Daniela Katzenberger (33) geht es ganz schön rund – und zwar obenrum! Die Reality-TV-Bekanntheit lässt ihre Community schon seit Jahren an ihrem Leben teilhaben – neben Einblicken in ihren Alltag kommen sowohl herrlich ehrliche Bilder als auch sexy Schnappschüsse nicht zu kurz. Um genau so eine Aufnahme handelt es sich auch bei dem jüngsten Netz-Upload der 33-Jährigen: Doch eine gewisse Zutat darf selbst bei ihren aufreizenden Pics bekanntlich nicht fehlen – eine ordentliche Portion Humor!

Dieses Foto auf dem Instagram-Account der Kultblondine sorgt nicht nur für Begeisterung, sondern auch für jede Menge Lacher! "Einfach mal die Sorgen ablegen und die Seele baumeln lassen", schreibt Dani zu ihrem jüngsten Post auf der Social-Media-Plattform. Wer einen Blick auf das angefügte Pic wirft, findet schnell heraus, welche "Sorgen" das Bikini-Babe am Beckenrand ablegt: ihre Brüste! Dieser Scherz amüsiert ihre Fans ungemein.

"Solche Sorgen hätte ich auch gerne", "Die Sorgen ablegen... Der war gut!" "Da liegen sie gut, die 'Sorgen'" und "Sehr rückenschonend, so ein Beckenrand", lauten nur einige der vielen humorvollen Rückmeldungen. Mit diesem Upload hat die Frau von Lucas Cordalis (52) wieder einen Brüller abgeliefert. Was sagt ihr zu Danis Schnappschuss? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Daniela Katzenberger, TV-Star

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

Daniela Katzenberger, Influencerin



