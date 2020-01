Daniela Katzenberger (33) zeigt sich realistisch im Netz! Eigentlich ist es auf Social Media gang und gäbe, dass Influencer ihre Pics so bearbeiten, dass ungeliebte Körperstellen geschickt retuschiert werden. Die Kult-Katze macht dabei gerne mit, in ihrem Feed finden sich zahlreiche Bilder, auf denen sie ziemlich makellos aussieht. Aber die 33-Jährige nimmt sich auch regelmäßig auf die Schippe und zeigt dabei ihre "ungeschönte" Seite. Jetzt fordert sie selbstironisch mehr Authentizität auf Instagram – und macht dabei schon mal mit einem Vergleichsbild den Anfang!

"Für mehr Realität auf Instagram... oder: sechs Jahre Beziehung", schreibt Daniela unter eine Bild-Collage. Links schaut die Wahl-Mallorquinerin auf einem professionellen Foto mit einer Brille lasziv in die Kamera, ist perfekt geschminkt und trägt einen Bademantel. Auch rechts ist sie im Badezimmer-Look zu sehen – der sexy Blick ist allerdings einer witzigen, Make-up-freien Grimasse gewichen. So viel Natürlichkeit kommt bei ihren Followern durchaus an – für den Realitätscheck bekommt die Blondine viele Komplimente.

Aber auch ihre Beziehung mit Lucas Cordalis (52) erwähnt Dani in dem Post. Sechs Jahre sind die beiden bereits ein Paar und genauso realistisch bekommt der Sänger sie mittlerweile wohl öfter als zu Beginn zu sehen. Dass die Liebe mit den Jahren ein wenig einschläft, gab die Mutter der kleinen Sophia (4) bereits im vergangenen November im Promiflash-Interview mit einem Grinsen im Gesicht zu: "Wenn du so lange mit deinem Mann zusammen bist, sehe ich das gar nicht mehr, wenn er mit seinem Schniedelwutz durch die Gegend rennt!"

