Wird Prinzessin Charlotte (5) weiterhin zu Hause bleiben? Die Mini-Royal befindet sich zurzeit mit ihren Eltern Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) und ihren Geschwistern Prinz George (6) und Prinz Louis (2) in Isolation. Die kleine Familie hat sich auf den Landsitz Anmer Hall in Norfolk zurückgezogen. Auch zur Schule ist Charlotte in den vergangenen Wochen nicht gegangen – könnte das vielleicht erst mal so bleiben?

In Großbritannien werden die Schulen wieder schrittweise geöffnet. Auch Charlottes Jahrgang soll in wenigen Tagen wieder die Schulbank drücken. Aber ist die Fünfjährige dann auch mit von der Partie? Laut der Zeitung The Sunday Times sollen William und Kate mit dem Gedanken spielen, Charlotte weiterhin zu Hause zu unterrichten. Der Jahrgang von Sohnemann George darf nämlich erst mal noch nicht wieder zur Schule. Um die gewohnte Routine der vergangenen Wochen beibehalten zu können, wollen der Herzog und die Herzogin von Cambridge ihre Kids angeblich nur gemeinsam wieder zum Unterricht schicken.

Bis dahin versucht sich sicherlich Kate weiterhin als Lehrerin für ihre Rasselbande. Den Unterricht in den eigenen vier Wänden scheint die 38-Jährige dabei so ernst zu nehmen, dass sie sich sogar manchmal ein bisschen gemein fühlt.

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kids

Instagram / kensingtonroyal Prinzessin Charlotte im April 2020

Getty Images Herzogin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz William



