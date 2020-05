Kommen Heidi Klums (46) offenherzige Fotos bei allen gut an? Die Germany's next Topmodel-Chefjurorin gibt ihren Fans im Netz oft private Einblicke. Neben Schnappschüssen mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (30) postet das Topmodel auch gerne mal sehr freizügige Fotos. Im vergangenen Sommer gab es für ihre Follower sogar ein pikantes Nippelblitzer-Bild. Ihre Community feiert es – doch was hält eigentlich ihr Vater Günther Klum von dem Social-Media-Verhalten?

Tatsächlich bekommt er von den Netz-Beiträgen seiner Tochter nicht viel mit, da er kein Instagram habe, offenbart er gegenüber Bild. "Aber durch meinen Job sehe ich viele Influencer, bei denen der Bikini auch nicht richtig sitzt. Das ist der Zeitgeist. Ich finde es oft nicht gut, aber irgendwann ist es so", erklärt der 74-Jährige. Auch zu dem Umstand, dass Heidi nun ihre Tochter Leni (16) im Internet präsentiert, hat er eine klare Meinung: "Ja, darüber kann man diskutieren, für meine Verhältnisse ein bisschen früh, aber das ist die Zeit."

Tatsächlich ist Leni seit Februar dieses Jahres wie ihre Mutter auf Instagram unterwegs. Allerdings gibt es neben einem Kinderfoto keine Aufnahmen auf ihrem Account, auf der ihr Gesicht zu sehen ist. Einen ersten Blick auf die 16-Jährige konnten die Fans allerdings im Mai werfen, als Mama Heidi einen kurzen Clip in ihrer Story hochlud.

Getty Images Heidi Klum im August 2017

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Mai 2020

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Kindern und Ehemann Tom Kaulitz, 2019



