Warum verschwand Simone Kowalski (22) so lange von der Bildfläche? Die Beauty hatte 2019 die 14. Staffel von Germany's next Topmodel gewonnen. Aufgrund ihres Erfolgs in der Finalshow hätte man annehmen können, dass ihr nach dem Sieg beruflich alle Türen offen stünden und sie sich auch in den sozialen Netzwerken sehr aktiv zeigen würde. Stattdessen zog sich die 22-Jährige jedoch für eine lange Zeit ziemlich zurück. Jetzt erklärt Simi aber endlich, warum es nach ihrem Sieg so still um sie wurde!

Am vergangenen Montag tauschte sich die Blondine in einem Instagram-Livestream mit Lijana und Larissa Neumann, zwei GNTM-Kandidatinnen der diesjährigen Staffel, über ihre Erfahrungen mit der Castingshow aus – dabei kam die Frage auf, warum Simi zeitweise eine Netzpause eingelegt hatte. "Also ich konnte, um ehrlich zu sein, nicht vieles... Ich hatte viele Möglichkeit nicht", erklärte sie uneindeutig. Sie habe den Eindruck gehabt, dass man ihr "nicht gegönnt" habe, frei zu sein und zu modeln. Genau dafür habe sie aber bei der Sendung mitgemacht und erzählte enttäuscht, "dass das im Ausland nicht erlaubt ist".

Ob Simone damit vertragliche Verpflichtungen bei einer bekannten Modelagentur meint, verrät sie nicht konkret. "Man muss da vieles selbst in die Hand nehmen und schauen, wie man sich da etablieren möchte", berichtet der Lockenkopf. Es sei nicht einfach gewesen, "die richtigen Leute zu finden, die einen unterstützen".

Simone und Vanessa von "Germany's next Topmodel"

Simone, GNTM-Gewinnerin 2019

GNTM-Siegerin Simone Kowalski



