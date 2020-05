Steht hier etwa der nächste Deutsch-Rapper in den Startlöchern? Eigentlich ist Max Giesinger (31) für seine gefühlvollen Nummern und Pop-Songs bekannt – vor allem mit "Wenn sie tanzt" landete er 2016 einen Volltreffer und sorgt noch heute für absolute Ohrwürmer. Bei Sing meinen Song zeigt der Musiker jetzt allerdings mal eine ganz neue Seite von sich – und rappt, was das Zeug hält!

In der heutigen Folge performen die "Sing meinen Song"-Stars Songs von Rapper MoTrip. Für den einen oder anderen Sänger der Show eine ganz schöne Herausforderung. Max nimmt mit "So wie du bist" die Rap-Challenge an und haut mit seinem Auftritt MoTrip prompt vom Hocker. "Du bist ein Monster", stellt der Interpret fest. Bereits vor der Ausstrahlung der aktuellen Staffel schwärmte der 32-Jährige im Promiflash-Interview in den höchsten Tönen von Max' Darbietung: "Er hat es sehr gut gemacht. Er hat sehr schnell gerappt, sehr sauber, sehr taktvoll, das hat er sehr, sehr gut gemacht."

Diese Begeisterung beruht auf jeden Fall auf Gegenseitigkeit, denn bereits MoTrip berührte Max in seiner Folge mit seiner Interpretation von "80 Millionen" vor wenigen Wochen zu Tränen. "Du hast mich voll zum Heulen gebracht, Alter – das war so überkrass. Ich bin so stolz, was du aus dem Lied gemacht hast", hielt Max nach der Performance fest.

Alle Infos zu "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" bei TVNOW.

Anzeige

Instagram / motrip Cast von "Sing Meinen Song" 2020

Anzeige

Getty Images Rapper MoTrip, Dezember 2015

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Rapper MoTrip



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de