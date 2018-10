Nachschub aus Deutschland für alle Netflix-Fans! Im Dezember letzten Jahres ging mit "Dark" die erste deutsche Serie bei dem Video-on-Demand-Anbieter an den Start. Das Mystery-Drama kam sogar so gut an, dass schon kurz nach Release eine zweite Staffel angekündigt wurde. Doch damit nicht genug: Bis Ende des Jahres feiern noch zwei weitere deutsche Produktionen auf Netflix Premiere – und 2019 sollen sogar noch fünf weitere dazukommen!

Wie Netflix in einer Pressemitteilung verkündete, können sich die Fans deutscher Mehrteiler jetzt mächtig freuen. Im kommenden Jahr sollen gleich fünf brandneue Serien online gehen – und da ist wirklich für jeden etwas dabei: Mit "Tribes of Europe" geht eine postapokalyptische Katastrophen-Endzeit-Saga an den Start, die von dem Tatort-Regisseur Philip Koch inszeniert wurde. Wer mehr auf lustige Jugendformate steht, wird derweil "Don't Try This at Home" (zu Deutsch: Bitte nicht nachmachen) gefallen. Darin geht es um zwei Schüler, die in den Drogenhandel im Internet verwickelt werden. Doch auch Liebhaber des Gangster-Genres kommen auf ihre Kosten: "Skylines" dreht sich ähnlich wie "4 Blocks" um kriminelle Machenschaften in einer Großstadt.

Die deutschen Serienmacher wagen sich sogar an ein historisches Thema! "Die Barbaren" spielt im Jahr neun nach Christus und versetzt die Zuschauer in die Zeit der römischen Legionen zurück. Zu guter Letzt soll es Ende 2019 noch eine Weihnachts-Miniserie geben, die allerdings noch keinen Titel hat. Bekannt ist bisher nur, dass sie drei Folgen haben wird und die Festtage einer Mehrgenerationen-Familie zeigen wird. Auf welche der Sendungen freut ihr euch am meisten?

Philip Koch, deutscher "Tatort"-Regisseur

Wiese/face to face/ActionPress Kida Khodr Ramadan, Frederick Lau und Veysel Gelin in "4 Blocks"

Getty Images Ein Weihnachtsbaum

