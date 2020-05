War Renata Lusin (32) sofort klar, wie viel Talent in Moritz Hans (24) schlummert? Bis vergangene Woche standen die Profitänzerin und der Ninja Warrior Germany-Star noch gemeinsam auf dem Let's Dance-Parkett. Obwohl es am Ende nur für den zweiten Platz reichte, hatte Moritz von Beginn der Show an zu den Favoriten gezählt und die Jury von Runde zu Runde mehr von sich überzeugt. Doch wann hat eigentlich seine TV-Tanztrainerin bemerkt, wie begabt ihr Schützling ist?

Wie Renata in einem Gespräch mit RTL.de verrät, sei sie von Anfang an von Moritz' tänzerischem Können überzeugt gewesen: "Bei dem ersten Tanz – dem Cha-Cha-Cha – hat Moritz richtig... Also mir hat sehr, sehr gut gefallen, dass er so eine Leidenschaft hat." Sie habe an seinem Gesichtsausdruck gesehen, dass die Grundvoraussetzungen gegeben seien und sich gedacht: "Okay, das ist schon mal das Wichtigste für 'Let's Dance': Leidenschaft, Emotionen, Spaß." Dennoch hätten sie danach noch sehr viel und sehr lange trainiert.

Moritz selbst erzählt in dem Interview, dass er seine Leidenschaft fürs Tanzen schon gleich in der ersten Kennenlernshow entdeckt hat. "Das Training hat mir so Spaß gemacht, da war ja auch schon Valentin (33) mit dabei, das war der Hammer." Und obwohl das anschließende Einzeltraining mit Renata sehr anstrengend gewesen sei, habe es seine Liebe zum Tanz sogar nochmals verstärkt.

Instagram / renata_lusin Renata Lusin und Moritz Hans im Mai 2020

Instagram / renata_lusin Renata Lusin und Moritz Hans bei "Let's Dance" 2020

Getty Images Renata Lusin und Valentin Lusin im Dezember 2019 in Düsseldorf



