Sind Joko Winterscheidt (41) und Klaas Heufer-Umlauf (36) zu weit gegangen? Am Dienstagabend traten die beiden in "Joko & Klaas gegen ProSieben" erneut gegen ihren Sender an. In insgesamt sechs Spielen mussten die beiden Entertainer ihr Können und Geschick unter Beweis stellen und konnten am Ende sogar den Sieg mit nach Hause nehmen. Mit einigen dieser Challenges konnten sie allerdings bei den Fans so gar nicht punkten: Einige Zuschauer zeigten sich regelrecht entsetzt.

Schon das erste Spiel "Aushalten" war nichts für schwache Nerven. Die Anfangsrunde schien noch relativ harmlos zu beginnen. Klaas musste mehrmals mit einem Gokart über seinen Kollegen fahren – das war auch Moderator Steven Gätjen (47) beim Zuschauen sichtlich unangenehm. Joko brach diese Aufgabe kurzerhand ab. Doch damit nicht genug: In einer weiteren Runde bekam der Bartträger einen konstanten Strahl von Salzsäure auf den Handrücken geträufelt, während der andere lediglich drei Teelöffel Salz essen musste. "Das tut ernsthaft weh! Seid ihr irre, ey?", meinte Klaas' daraufhin. Und auch der letzte Part erinnert eher an eine Foltermethode. Joko musste von weitem Buchstaben erkennen und war dabei mit Klaas verbunden, der auf einer Streckbank festgeschnallt war. Bei jedem Schritt nach vorne wurde er gestreckt.

Diese Herausforderungen kamen bei den Zuschauern nicht gut an. Sie machten ihrem Entsetzen via Social Media Luft. "Spielt ihr noch oder foltert ihr schon?!?", schreibt eine Userin schockiert auf Twitter. "Heute ist das nicht 'Joko und Klaas gegen ProSieben' sondern 'ProSieben foltert Joko und Klaas nach allen Regeln der Kunst'", meint ein anderer.

Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

Joko Winterscheidt bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

Joko und Klaas bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"



