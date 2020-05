Mimi Fiedler wird mit ihren wohl dramatischsten Erinnerungen konfrontiert! Mit ihrer einstigen Alkoholsucht geht die Schauspielerin ganz offen um. Über mehrere Jahre war sie stark von Spirituosen abhängig und gab zuletzt sogar zu, teilweise bis zum absoluten Kontrollverlust getrunken zu haben. Mittlerweile ist Mimi zwar trocken – hat aber noch immer mit der Angst vor einem Rückfall zu kämpfen. Bei der Serie Nachtschwestern hat auch ihre Figur Nora ein Alkoholproblem. Die 44-Jährige verrät, wie hart der Dreh der Suchtszenen für sie war.

"Ich hab danach, also nach den Szenen, Rotz und Wasser geweint", gesteht die TV-Darstellerin ganz offen in einem Instagram-Livestream und erinnert sich an diese besonders emotionale Zeit am Set zurück. Für die Folge "Schuldgefühle", die am Dienstagabend über die Fernsehbildschirme flimmerte, hatte sie in eine ganz besonders schwere Rolle schlüpfen und unter Tränen den alkoholbedingten Zusammenbruch spielen müssen. Dabei habe sie sich aber der Unterstützung der Serien-Crew sicher sein können: "Mein ganzes Team hat auf mich aufgepasst." Besonders ihre Kollegin und Freundin Ines Quermann sei ununterbrochen für sie dagewesen.

Mimi hat seit mittlerweile zwei Jahren nicht mehr zur Flasche gegriffen. Damit das auch in Zukunft so bleibt, ist sie ziemlich streng mit sich selbst. "Es gibt vielleicht vier rote Teppiche, wo ich im Jahr bin. Ich gehe nirgends hin, wo ich in Gefahr komme", erklärt die Dunkelhaarige.

TVNOW / Christoph Assmann Der Cast von "Nachtschwestern"

wcrART/ ActionPress Die "Nachtschwestern"-Stars Ines Quermann und Mimi Fiedler

wcrART / ActionPress Mimi Fiedler im Mai 2019



