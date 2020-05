Sophie Turner (24) präsentiert ihren Babybauch! Über Wochen war wild über die Game of Thrones-Darstellerin und ihren Mann Joe Jonas (30) spekuliert worden: Erwartet das Paar etwa seinen ersten Nachwuchs? Nachdem dann vor einigen Tagen Bilder der Schauspielerin mit einer sichtlichen Wölbung um die Körpermitte aufgetaucht waren, gab es kaum mehr Raum für Zweifel. Nun wurde die gebürtige Britin erneut mit dem Sänger und einem beachtlichen Bauch gesichtet.

Zusammen mit Joe und ihrem Hund schlenderte Sophie am vergangenen Montag am Strand vom kalifornischen Santa Barbara entlang, wie einige Paparazzi-Aufnahmen von Daily Mail zeigen. Die 24-Jährige trug für den Spaziergang einen grauen Kapuzenpulli und hellblaue Shorts. Während unter dem Pullover die Wölbung gut verborgen blieb, kam sie deutlich zum Vorschein, als sie am Auto in Shorts und weißem Shirt da stand. Joe hatte sich ebenfalls in einen legeren Look aus T-Shirt und kurzer Hose geschmissen.

Während das Paar die Schwangerschaft immer noch nicht bestätigt hat, hatte sich allerdings vor Kurzem ein Insider gegenüber Hollywood Life zu Wort gemeldet: "Joe lebt dafür, Sophie glücklich zu machen – jetzt, da sie schwanger ist, ist er umso vernarrter in sie." Die TV-Beauty sei überzeugt, dass der Künstler der beste Vater werden würde.

BG028/Bauergriffin.com / MEGA Joe Jonas und Sophie Turner im März 2020

P&P / MEGA Sophie Turner im Februar 2020

MEGA Joe Jonas und Sophie Turner in Encino



