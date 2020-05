Schon jetzt geht Joe Jonas (30) offenbar total in seiner zukünftigen Vaterrolle auf. Wochenlang hielten sich die Gerüchte hartnäckig, dass der Musiker und seine Frau Sophie Turner (24) ihr erstes Kind erwarten. Eindeutige Paparazzi-Bilder ließen kürzlich dann nur noch wenig Raum für Zweifel: Die Game of Thrones-Beauty hat mittlerweile einen kugelrunden Bauch! Zum Glück hat die Schwangere einen hilfsbereiten Mann an ihrer Seite. Der werdende Vater Joe soll Sophie aktuell mächtig verwöhnen und ihr nicht mehr von der Seite weichen.

Das berichtet nun ein Vertrauter des Paares gegenüber Hollywood Life. "Joe lebt dafür, Sophie glücklich zu machen – jetzt, da sie schwanger ist, ist er umso vernarrter in sie", betont der Insider. Sophie soll vor ihren Freunden schon damit angegeben haben, dass sie den tollsten Mann der Welt habe, weil er sich so gut um sie kümmert. "Sie ist überzeugt, dass er der allerbeste Vater sein wird, weil er schon so gut darin ist, sie zu umsorgen."

Und wie sieht Joes Verwöhnprogramm für Sophie so aus? "Er bekocht sie, massiert ständig ihre Füße und ihren Rücken. Er überlässt ihr sogar die Fernbedienung, sodass sie all ihre Lieblingsshows gucken kann", verrät die Quelle weiter.

BG028/Bauergriffin.com / MEGA Joe Jonas und Sophie Turner im März 2020

Instagram/sophiet Joe Jonas und Sophie Turner

MEGA Joe Jonas und Sophie Turner in Encino



