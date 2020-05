War das ein Missgeschick oder pure Absicht? Eminem (47) zählt zu den größten Rappern weltweit. Seit rund dreißig Jahren begeistert er seine Fans mit schnellen Texten und seinen emotionalen Darbietungen. Erst im Februar sorgte er für einen Gänsehaut-Moment bei den Oscars – und haute sogar seine prominente Supporter-Gemeinde vom Hocker! Auch wenn der 47-Jährige zahlreiche riesige Hallen bespielt, gibt er sich jetzt richtig nahbar. Denn er gibt jedem Fan die Chance, ihm eine persönliche Nachricht zu schreiben – auf sein Handy!

Denn der Hottie hat seine private Handynummer auf seinem Twitter-Account veröffentlicht und seine Fans dazu aufgerufen, ihm Nachrichten zu schreiben: "Schreibt mir, ich werde euch antworten", kündigte er an. Das Song-Zitat, das er dazu postet, verrät auch den Grund für diese besondere Kontaktaufnahme: "Lieber Stan, ich wollte dir schon eher schreiben, aber ich war zu beschäftigt." Doch was hat es damit auf sich? Vor genau 20 Jahren wurde Eminems Albumklassiker "The Marshall Mathers LP" veröffentlicht – im Zuge des Jubiläums hat er sich diese besondere Aktion ausgedacht! In seinem Hit "Stan", der auf dieser Platte verewigt ist, geht es nämlich um einen fiktiven, besessenen Supporter von Eminem, der diesem zahlreiche Briefe schreibt. Als der Künstler nicht dazukommt, ihm zu antworten, bringt dieser sich selbst und seine Freundin um.

Nicht nur zahlreiche Unterstützer des Rappers nennen sich selbst "Stans" – das Wort hat es sogar in das Oxford English Dictionary geschafft. Hierbei steht "Stan" für einen übereifrigen oder besessenen Fan eines Stars.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

