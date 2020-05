Herzogin Meghan (38), Prinz Harry (35) und Söhnchen Archie Harrison (1) wurde ein Denkmal gesetzt, das nachhaltiger kaum sein könnte! Die "Sussex Great Forest"-Initiative startete letztes Jahr eine Umweltkampagne, mit dem Ziel, weltweit 10.000 Bäume im Namen der royalen Familie zu pflanzen. Nun können die ersten Bäume Wurzeln schlagen, denn die Mitglieder sind ihrem Vorhaben ein ganzes Stück näher gekommen: Bei New York entsteht ein kleiner Wald zu Ehren der Royals!

530 Bäumchen haben die Fans auf einem ehemaligen Bauernhof in der Nähe von New York bereits gepflanzt. Auf Instagram veröffentlichte die Initiative ein Foto des Resultats. Vor fünf Jahren übernahm sie die verlassene Farm und richtete den Boden zur Bepflanzung wieder her. Die Bäume wurden dem Urenkel von Queen Elizabeth II. (94) gewidmet. "Während Archie wächst, ist es wunderbar zu wissen, dass Archies Wald mit ihm wachsen wird", schrieben die Sussex-Anhänger dazu.

Harper's Bazaar zufolge kam die Idee zur Gründung der Initiative nach Harrys Afrika-Reise, bei der es um globalen Naturschutz ging. Daraufhin habe sich das Projekt gebildet, das sich hierzu Wohltätigkeitsorganisation aus unterschiedlichsten Teilen der Welt ins Boot holte. In einer Instagram-Story vom offiziellen Sussex-Account hat das royale Paar auf die jetzige Aktion sogar reagiert: "Großes Dankeschön an die tolle Gruppe von Menschen, die die 'Sussex Great Forest'-Initiative ins Leben rief. Was für eine Überraschung", hieß es in dem Statement.

