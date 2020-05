Endlich ist es soweit! Gerda Lewis (27) hatte vor sechs Jahren bei ihrem perfekt wirkenden Körper etwas nachgeholfen: Die Fitness-Influencerin ließ sich die Brüste vergrößern. Mit dem Ergebnis war die ehemalige Bachelorette allerdings nicht zufrieden. Ihre Oberweite sei jetzt zu unnatürlich – daher entschied sich die 27-Jährige für einen weiteren Eingriff. Heute ist der Tag gekommen und Gerda bekommt einen neuen Busen.

In ihrer Instagram-Story teilte die Beauty ihren fast 900.000 Followern mit, dass ihre Pläne endlich in die Tat umgesetzt werden. "Auf dem Weg zu meinem OP-Termin", verriet sie. In den nächsten Stunden könne sie sich daher nicht bei ihren Fans melden. Sobald es ihr nach der Operation aber besser gehe, werde sie ihren Fans ein Gesundheits-Update geben.

Schon vor einigen Tagen offenbarte sie im Netz, dass sie ihrer Meinung nach von dem behandelnden Arzt damals nicht richtig beraten worden sei. Die Implantate seien über den Brustmuskel gesetzt worden – damit sei sie erstmal zufrieden gewesen, doch nach einiger Recherche habe sich ihre Sicht darauf geändert: "Irgendwann habe ich mich mehr damit auseinandergesetzt, und dabei ist mir klar geworden, dass ich das Implantat unter dem Muskel haben müsste."

