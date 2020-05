Dieter Bohlen (66) ist unter die TikToker gegangen! Seit fast zwei Jahren informiert der Poptitan seine Follower mit "Dieters Tagesschau" über aktuelle Geschehnisse aus seinem Leben. Und seine Supporter lieben es. Schon über 1,5 Millionen User folgen ihm auf Instagram und lassen sich von seinen witzigen Clips unterhalten. Doch jetzt können sie Dieter auch auf einer anderen Hype-Plattform folgen: Der DSDS-Juror hat sich einen TikTok-Account zugelegt und auch direkt sein erstes Video gepostet!

Um Werbung für seinen neuen Kanal zu machen, veröffentlichte er sein erstes TikTok-Video auch auf Instagram. In dem Clip steht der 66-Jährige neben seiner Carina und kündigt an: "Carina und ich haben uns monatelang auf diese Choreo vorbereitet." Zu Bonnie Tylers Hit "Total Eclipse of the Heart" legte das Paar dann eine kleine Tanzeinlage hin und folgte den Anweisungen des bekannten Songtexts: Sie drehten sich immer wieder mehr oder weniger rhythmisch im Kreis. Dieters Fans freuen sich über sein neues Profil: "Du zeigst einfach, dass man nie zu alt ist, um sich der jüngeren Generation anzupassen und Spaß zu haben", schrieb beispielsweise ein User.

Unterstützung bei seinem TikTok-Kanal bekommt Dieter auch von Pietro Lombardi (27). Zu einem Video, in dessen Hintergrund "You're My Heart, You're My Soul" lief, forderte der Musiker seine Follower auf: "Mein Bro ist jetzt auf TikTok, folgt ihm alle!" Pietro selbst ist auf der Lipsync-Plattform bereits ein alter Hase und hat für Dieter mit Sicherheit den einen oder anderen Tipp parat.

Anzeige

+FOTO / ActionPress Dieter Bohlen im November 2019

Anzeige

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen und Carina Walz in ihrem ersten TikTok-Video

Anzeige

Thomas Burg Dieter Bohlen und Pietro Lombardi



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de