Dieter Bohlen (65) ist nicht nur Songwriter, Musikproduzent, Buchautor, DSDS-Initiator und Das Supertalent-Urgestein, sondern auch Social-Media-Star. Seit genau 365 Tagen! Als er vor einem Jahr seinen Account auf Instagram startete, ahnte er noch nicht, welche Ausmaße seine Präsenz auf der Foto-und Videoplattform annehmen würde. Heute feiert der Poptitan seinen ersten Instagram-Geburtstag und bedankt sich bei seinen Followern mit einer Videobotschaft!

"Hallo bei Dieters Tagesschau", lautet der Einstieg seines aktuellen Instagram-Clips – wie auch bei anderen Beiträgen, in denen er seit vergangenem Sommer Einblicke in sein Leben und seine Beauty-Routinen gewährt. "Wir feiern heute einen Geburtstag. Heute, am 18. Juni, ging alles los – ich habe mein erstes Video auf Instagram reingestellt und war total überrascht, was das für ein Feedback gegeben hat", schwärmt der 65-Jährige. "Ich freue mich wirklich, euch alle kennengelernt zu haben oder immer noch kennenzulernen. Wir haben tolle Kommentare, alles ist super und es geht auch irgendwie so weiter", plaudert er munter drauf los, kündigt aber auch an, dass er sich ab und zu ein Päuschen gönnen wolle.

Bereits 593 Posts hat Dieter innerhalb eines Jahres gemacht und schart über 1,2 Millionen Abonnenten (Stand: 18. Juni 2019) um sich – bei seiner Berühmtheit eigentlich nicht verwunderlich. Dennoch feiert der Ex-Modern Talking-Star jeden einzelnen seiner Zuschauer. "Mittlerweile haben sich fast 150 Millionen Leute meine Videos angeschaut", zeigt er sich völlig hin und weg.

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen, Musiker

Getty Images Deiter Bohlen, DSDS-Juror

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen im Mai 2019

