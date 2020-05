Steht die Ehe von NeNe Leakes (52) etwa ein zweites Mal vor dem Aus? Die Beziehung zwischen der The Real Housewives of Atlanta-Bekanntheit und ihrem Mann Gregg war in der Vergangenheit ein einziges Auf und Ab. Die beiden hatten sich zum ersten Mal 1997 das Jawort gegeben, sich vierzehn Jahre später jedoch scheiden lassen. Lange hielten sie es jedoch nicht ohneeinander aus und traten 2013 wieder vor den Traualtar. Doch ihr Liebes-Comeback scheint nun auf eine erneute Probe gestellt zu werden: NeNe soll ihren Mann betrogen haben!

Mehrere Insider sollen gegenüber Page Six berichtet haben, dass sich die 52-Jährige und der US-Landwirtschaftsminister Rodney White nähergekommen seien. Die zwei sollen schon lange Zeit bevor NeNe bekannt wurde gute Freunde gewesen sein, seit 2017 jedoch besonders viel Zeit miteinander verbringen. Angeblich soll sich Rodney jedoch nur für NeNe interessieren, weil er an ihrem luxuriösen Lebensstil teilhaben wolle. Eine Quelle des Magazins sei sich sicher, dass der Minister sich unter anderen Umständen nicht auf die Reality-TV-Beauty eingelassen hätte, "sondern erst jetzt, wo sie so bekannt ist".

Nichtsdestotrotz scheint Rodney auch körperlich nicht genug von NeNe zu bekommen: Sie seien 2019 zusammen in Florida zusammen gesehen worden und hätten dort nicht die Finger voneinander lassen können: "Sie haben sich angefasst, gelacht, gekichert, geküsst – aber sie haben sich nicht von oben bis unten abgeschleckt", soll ein Insider ausgeplaudert haben.

Anzeige

Getty Images NeNe Leakes und Gregg Leakes im Januar 2019 in Atlanta

Anzeige

Instagram / neneleakes NeNe Leakes im Mai 2020

Anzeige

Instagram / neneleakes NeNe Leakes im Mai 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de