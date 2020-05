Angelina Panneks (28) Schwangerschaft neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen! Die baldige Mutter hält ihre Community stetig mit neuen Updates zu ihren anderen Umständen auf dem Laufenden. Dabei präsentiert sie vor allem gerne ihre immer größer werdende Körpermitte – die sich mittlerweile als ziemlich nützlich erweist: Angelina kann jetzt Dinge auf ihren Babybauch platzieren, ohne dass diese herunterfallen!

Auf ihrer Instagram-Seite teilt die 28-Jährige jetzt einen äußerst amüsanten Schnappschuss von sich. Mit einem Joghurtbecher auf dem Bauch posiert die hochschwangere Beauty sehr lässig in ihrem Auto. "Okay, es ist so weit! Ich brauche keinen Tisch mehr", betitelt sie ihren Netz-Beitrag belustigt. In ihrer Insta-Story präsentiert sie ihrer Community auch prompt ganz cool, wie leicht sie nun ihr Dessert löffeln kann.

Dass es nicht mehr lange dauern kann, deutete die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin schon vor einigen Tagen an. Sie und ihr Ehemann Sebastian (33) ließen nämlich bereits das Auto reinigen und den Kindersitz einbauen. "Ja, das sind so die letzten Vorbereitungen, bevor unser Zwerg kommt", betonte Angelina zufrieden.

Anzeige

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Unternehmerin

Anzeige

Instagram / sebastian.pannek Angelina und Sebastian Pannek

Anzeige

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Influencerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de