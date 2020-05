Nathalie Volk (23) wurde von einer Frau terrorisiert! 2018 wanderte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin in die USA aus, um dort zu studieren. Eigentlich scheint sie die Zeit an der Westküste sehr zu genießen und sich voll und ganz auf ihr Studium zu konzentrieren. Dafür stellt sie sogar ihre geplante Hochzeit mit Frank Otto (62) hinten an. Doch kürzlich wurde das Abenteuer Uni dann zu einem Horrortrip: Das Model wurde nämlich von einer Stalkerin verfolgt!

In einem Gespräch mit Bild verrät die Beauty, dass sie die 26-jährige Visagistin namens Jamie auf einer Univeranstaltung kennengelernt und mit ihr Telefonnummern ausgetauscht habe – jedoch ohne zu wissen, dass sich die Blondine für Frauen interessierte. Sie hätten sich anschließend zu einem Filmabend getroffen, der dann aber eine merkwürdige Wendung genommen habe. "Dann ist sie ins Badezimmer verschwunden und kam komplett nackt wieder! Es war so ein Schock für mich – und ich habe sie gebeten, sofort zu gehen", berichtet Nathalie.

Allerdings sei die Brünette daraufhin weiter von ihrer neuen Bekanntschaft belästigt worden. "Ein paar Tage später habe ich sie vor meinem Haus gesehen, sie hat versucht, sich zu verstecken", erzählt die einstige Castingshow-Kandidatin. Wie Nathalie verrät, habe sich Jamie außerdem im Netz bei einer ihrer Kommilitoninnen gemeldet und sogar ihren Professor darum geben, "lange Liebesbriefe und ein gemaltes Porträt von ihr an mich weiterzugeben". Daraufhin habe Nathalie ihrer Stalkerin mit der Polizei gedroht und hoffe nun auf Ruhe.

Anzeige

Getty Images Nathalie Volk und Frank Otto im Januar 2020 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Nathalie Volk im Februar 2016 in Hamburg

Anzeige

Getty Images Nathalie Volk und Dagmar Berghoff im Februar 2016 in Hamburg



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de