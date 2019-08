Wann machen sie endlich Nägel mit Köpfen? Nathalie Volk (22) und Frank Otto (62) gehen nun tatsächlich schon seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. Anfangs machten die beiden mit ihrem Altersunterschied von fast 40 Jahren noch ordentlich Schlagzeilen, im März 2018 stellten sie dann aber mit einer Verlobung klar: Ihre Beziehung ist ernst! Die Frage aller Fragen liegt nun schon anderthalb Jahre zurück – eine Hochzeit ist bisher noch nicht in Sicht. Jetzt deutete Frank allerdings an: Die beiden könnten demnächst mit der Heiratsplanung loslegen!

Am Freitag stattete der Unternehmer der "Nacht der Medien" in Hamburg einen Besuch ab – und ließ sich einen Hochzeitshinweis entlocken. Frank kam ohne Begleitung zum Event, schließlich studiert Nathalie ja aktuell noch in den USA. "Das Studium dauert noch bis ins nächste Jahr", plauderte er gegenüber Bild aus. Danach könnte es dann aber auch direkt ans Eingemachte gehen. Auf die Frage, wann er und seine Model-Freundin vor den Traualtar treten, antwortete er: "Auch nächstes Jahr vielleicht."

Na, immerhin! Das klang Anfang des Jahres nämlich noch etwas anders. Im Februar gab Frank auf einer Veranstaltung offen zu: Das Paar habe schlichtweg keine Motivation, sich in die Vorbereitungen zu stürzen: "Wir sind gerade eher in einem Slow-Motion-Modus, haben nicht die Lust, große Planungen anzugehen. Wir befinden uns nach wie vor im Verlobten-Status!", erklärte er damals gegenüber der Zeitung.

Instagram / nathalievolk Nathalie Volk und Frank Otto, Model und Unternehmer

ActionPress Frank Otto und Nathalie Volk bei der Talkshow "3 nach 9"

Florian Ebener / Getty Images Frank Otto und Nathalie Volk

