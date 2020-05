Jetzt also doch! Erst vor zwei Wochen hatte sich Leigh-Anne Pinnock (28) einen kleinen Spaß erlaubt und Bandkollegin Perrie Edwards (26) den ultimativen Streich gespielt. Während eines Videochats gaukelte sie ihrer Little Mix-Kollegin vor, verlobt zu sein und amüsierte sich köstlich über den geschockten Gesichtsausdruck ihrer Freundin. Allerdings wurde der Gag jetzt Realität: Ihr Freund hat tatsächlich um die Hand der Musikerin angehalten!

Am Donnerstagabend gab ihr Freund Andre Gray mithilfe eines entzückenden Schnappschusses die glückliche Nachricht auf Instagram bekannt. Auf dem Bild sind die beiden Turteltauben zu sehen, wie sie in einer romantischen Location ihren vierten Jahrestag feiern. Vor einem Hintergrund aus Tausenden von leuchtenden Lichterketten umarmt sich das Paar und Leigh-Anne hält freudestrahlend ihren Klunker in die Kamera. Der Profifußballer schreibt zu dem Foto: "Dieses Mal soll die Bildunterschrift für sich selbst sprechen... Bis dass der Tod uns scheidet."

Auch das Girlgroup-Mitglied teilte eine Aufnahme von sich und ihrem Zukünftigen auf ihrem Instagram-Account. "Fröhlichen Jahrestag, Schatz! Alles, was ich weiß, ist, dass ich ein weiteres Jahr verrückt nach dir bin. Ich könnte dich nicht mehr lieben, selbst wenn ich es versuchen würde", kommentierte die Britin ihren süßen Post.

Instagram / andregray_ Leigh-Anne Pinnock und Andre Gray im Mai 2020

Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock und ihr Freund Andre Gray im April 2020

Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock und Andre Gray im Mai 2020



