Darauf haben die Fans von Britney Spears (38) schon lange gewartet! Zwar gehört die Blondine mit mehr als 100 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Künstlern aller Zeiten – dennoch hat die "Toxic"-Interpretin musikalisch gesehen schon lange nichts mehr von sich hören lassen. So erschien ihre letzte Platte "Glory" bereits im Jahr 2016. Doch jetzt gibt es endlich frische Töne: Britney hat einen neuen Song rausgebracht – der aber genau genommen schon ein paar Jahre alt ist...

Die freudige Nachricht veröffentlichte die 38-Jährige – zusammen mit einer freizügigen Aufnahme von sich selbst – auf Instagram: Britney hat ihren Track "Mood Ring" neu aufgelegt und veröffentlicht! "Da wir ihn nicht verwendet haben, geht er jetzt an euch raus. Ich hoffe, ihr dreht ganz laut auf", jubelt sie in dem Beitrag. Das Lied sollte offenbar auf dem 2016er-Album "Glory" erscheinen, wurde im Nachhinein jedoch nicht aufgenommen.

Die US-Amerikanerin lässt ihre Fans in dem Posting auch schon mal in die Single reinhören. Der Song klingt – typisch Britney – sehr poppig und sexy. Und was sagt ihre Community dazu? Ihre Follower sind hin und weg: "Ich liebe es. Du rockst einfach", lobte ein User sein Idol. Ein anderer Follower bedankte sich bei Britney: "Klingt so gut! Danke für die Überraschung."

