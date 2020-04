Kaum zu glauben: Der Track "Oops!... I did it again" von Britney Spears (38) feierte nun sein 20. Jubiläum. Die Sängerin widmete ihrem Ohrwurm jetzt ein paar süße Zeilen im Netz – zusammen mit einem Schnappschuss ihres roten Catsuits aus dem dazugehörigen Musikvideo. Ihre Fans sind begeistert von dem Bild der "Toxic"-Interpretin. Britney erinnert sich zurück an die Entstehung des Clips und an ihr Outfit.

"Ich weiß noch, wie verdammt heiß mir in diesem roten Lackanzug war. Der Tanz hat mir trotzdem viel Spaß gemacht, so ging der Dreh schnell rum", schrieb die Pop-Prinzessin zu ihrem Instagram-Post. Dann richtete Britney noch ein paar rührende Zeilen an ihre Fans: "Ihr habt mich alle so sehr bei diesem Lied unterstützt, und dafür danke ich euch. Ich sende euch Liebe." Britneys Follower fingen beim Anblick der Musikerin an, selbst in Erinnerungen zu schwelgen. Für das Nostalgie-Pic gab es neben Herz- und Flammen-Emojis zahlreiche Komplimente: "Ich liebe dich für immer Britney", schrieb ein Nutzer.

Die Single "Oops I Did It Again" wurde am 27. März 2000 veröffentlicht. Der Hit wurde schnell zu Britneys Markenzeichen und gehört neben Baby One More Time zu ihren erfolgreichsten Songs.

Instagram / britneyspears Britney Spears in dem Musikvideo ihres Songs "Oops! I Did It Again" im Jahr 2000

Getty Images Britney Spears bei einem Konzert in New York im Juni 2000

Instagram / britneyspears Die Sängerin Britney Spears im März 2020



