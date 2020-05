Danilo Cristilli (23) schwärmt von seiner Liebsten! Vor Kurzem gab der ehemalige Love Island-Teilnehmer bekannt, wieder in festen Händen zu sein. Bei seiner Freundin handelt es sich um das Model Alexandra Nicole. Die beiden haben sich auf dem Videodreh zu Pietro Lombardis (27) Hit "Es tut schon wieder weh" kennengelernt. In den vergangenen Wochen haben sie viel Zeit miteinander verbracht. Jetzt verriet Danilo, was er an ihr inzwischen besonders zu schätzen gelernt hat.

Gegenüber Promiflash verriet der 23-Jährige, dass seine neue Freundin bodenständig und ausgeglichen sei. "Ihr herzliches Lachen gefällt mir am aller meisten an ihr", erklärte der Köln 50667-Darsteller. Auch seine Familie scheint von der brünetten Beauty offenbar begeistert zu sein: "Meine Familie hat sie kennengelernt und direkt ins Herz geschlossen."

Dass Danilo erst im vergangen Jahr an einer Datingshow teilgenommen hat, um die große Liebe zu finden, stört sie zudem nicht. "Nur durch die Teilnahme und die darauffolgenden Entscheidungen, Fügungen und Freundschaften haben wir uns ja dann überhaupt kennengelernt", stellte er klar.

Instagram / alexsashnicole Alexandra Nicole, Netz-Star

Instagram / danilocristilli Danilo Cristilli im Mai 2020

Instagram / alexsashnicole Alexandra Nicole im November 2019 in Schwetzingen



