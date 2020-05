Bei Colton Underwood und Cassie Randolph ist alles aus! Sie gingen vergangenes Jahr als Paar aus der US-Bachelor-Staffel. Seitdem hatten sie sich immer mal wieder gegen Krisen-Gerüchten zur Wehr setzen müssen. Mit knuffigen Pärchen-Pics bewiesen sie in den vergangenen Wochen noch, dass sie nach wie vor glücklich miteinander sind. Doch nun gibt es plötzlich ein überraschendes Update: Colton und Cassie sind nicht mehr zusammen!

Das geben die zwei nun auf ihren Instagram-Profilen bekannt: "Colton und ich haben uns getrennt, aber wir haben beschlossen, weiterhin befreundet sein. Nach all den Dingen, die wir zusammen durchgemacht haben, ist ein besonderes Band zwischen uns entstanden, das immer da sein wird." Sie würde den Rosenkavalier immer lieben und habe den tiefsten Respekt vor ihm. Und auch Colton fand nur liebevolle Worte: "Manchmal sind Menschen dazu bestimmt, einfach nur Freunde zu sein – und das ist okay. Wir haben uns beide weiterentwickelt und so viel gemeinsam durchgestanden – deswegen ist das nicht das Ende unserer Geschichte, es ist der Start eines neuen Kapitels."

Tatsächlich hatten sich die beiden bereits kurz nach dem Kuppel-Format für eine Weile getrennt, wie Colton Ende März offenbart hatte: "Nach der Show haben wir gemerkt, dass wir nicht mehr so gut kommuniziert haben, wie wir es zuvor taten. Dort mussten wir nicht über reale Dinge sprechen, also hat sich da einiges angesammelt!"

Instagram / cassierandolph Cassie Randolph und Colton Underwood

Getty Images Cassie Randolph und Colton Underwood bei einem Fotoshooting in Mar Vista im Oktober 2019

Instagram / coltonunderwood Cassie Randolph und Colton Underwood



