Colton Underwood hatte für eine echte Überraschung in der diesjährigen The Bachelor-Staffel gesorgt. Bereits vor dem großen Rosenfinale hatte der amerikanische Hottie sein Herz an Cassie Randolph verloren – die entschied sich aber, die Show freiwillig zu verlassen. In der letzten Folge verschmähte Colton dann die beiden Finalistinnen und eroberte Cassie zurück. Offenbar eine gute Entscheidung: Der Bachelor und seine Liebste zeigten sich jetzt megaglücklich!

Bei den Academy of Country Music Awards in Las Vegas stahlen Cassie und Colton den eigentlichen Countrystars des Abends fast die Show. Auf dem roten Teppich strahlten die beiden am Sonntag für die anwesenden Fotografen um die Wette. Bei innigen Knutschereien konnten der ehemalige American-Football-Spieler und die Blondine nicht nur kaum die Augen voneinander lassen – auch die Hände wollte der 27-Jährige lieber ganz nah bei seiner Cassie behalten. Offenbar könnte für die Turteltauben bald schon der nächste Schritt folgen: Wie Daily Mail berichtet, sollen die beiden bei einem Eishockeyspiel vor wenigen Tagen Trikots getragen haben. Auf Cassies soll demnach "Zukünftige Mrs. Underwood" gestanden haben – ein Zeichen für eine Hochzeit?

Unwahrscheinlich ist das nicht. Immerhin wollte Colton seiner Traumfrau am liebsten noch während der Dreharbeiten einen Antrag machen und hielt sogar bei ihrem Vater um ihre Hand an. Cassie hingegen schien das alles viel zu schnell zu gehen. "Colton will eine Familie, jetzt. Aber ich kann diesem Druck nicht standhalten", erklärte die Studentin damals.

Instagram / cassierandolph Cassie Randolph und Colton Underwood

Getty Images Cassie Randolph und Colton Underwood, US-Bachelor-Paar

Instagram / coltonunderwood Cassie Randolph und Colton Underwood, März 2019

