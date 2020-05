Darauf haben die Fans von Millie Mackintosh (30) gewartet. Ein Jahr nach ihrer eigenen Hochzeit verkündete die Hochzeitsplanerin von Herzogin Meghan (38) im vergangenen November stolz: Sie und ihr Partner Hugo Taylor erwarten eine gemeinsame Tochter. Anfang Mai kam ihr Baby nun zur Welt. Ein Foto der Kleinen hatte die Beauty nicht gepostet – bis jetzt! Vier Wochen nach der Geburt teilt sie das erste Bild mit ihrem Kind.

Millie veröffentlichte die Schwarz-Weiß-Aufnahme auf Instagram: Sie steht neben Hugo, während sie den Säugling auf dem Arm hält. Beide schauen ihr Neugeborenes total verliebt und voller Stolz an. "Danke, dass du mich zu einer Mami gemacht hast, Liebling" richtete sie rührende Worte an ihr Töchterchen. Die ersten vier Wochen seines Lebens seien die bisher besten vier Wochen in dem Leben der frischgebackenen Mutter gewesen.

Ihre Community ist von der kleinen Familie total begeistert. Unter dem Beitrag kommentierten etliche User mit roten Herz-Emojis. "Was für ein süßer kleiner Fratz", schrieb ein Abonnent. Ein andere forderte mehr Details über den Sprössling: "Darauf habe ich gewartet… Aber ich brauche mehr Informationen." Den Namen seiner Kleinen hat das Pärchen bis jetzt nämlich nicht verraten.

Instagram / milliemackintosh Millie Mackintosh im April 2020

Instagram / milliemackintosh Millie Mackintosh, Hochzeitsplanerin

Instagram / milliemackintosh Die Hochzeitsplanerin Millie Mackintosh



