Stephen Bear (30) legt sich mit der Polizei an! In Sachen Liebe lief es für den britischen Reality-TV-Darsteller zuletzt nicht besonders rund. Nachdem 2018 die Beziehung mit Charlotte Crosby (30) in die Brüche gegangen war, war auch die Turtelei mit seiner neuen Flamme Ellie O'Donnell nur von kurzer Dauer. Zuletzt soll Stephen mit einer anderen Dame angebandelt haben – und dieser Flirt hat jetzt offenbar mit einem Besuch der Cops geendet.

In seiner Instagram-Story filmte der 30-Jährige vor einigen Tagen ein Aufeinandertreffen mit drei Polizisten vor seinem Haus. Weil es zuvor eine Auseinandersetzung mit seiner Freundin gegeben hatte, seien die Einsatzkräfte eingetroffen, um Stephen zu beruhigen. "Was würdest du tun, wenn deine Freundin mit einem anderen geschlafen hätte?", fragte die Geordie Shore-Bekanntheit einen der Männer in Uniform. "Wärst du nicht sauer, wenn deine Freundin mit jemand anderem im Bett gewesen wär?", hakte er kurze Zeit später nach und versuchte damit, sein Verhalten zu entschuldigen. Den Polizisten ließ das offenbar total kalt – er wies nur daraufhin, als Single nicht in solche Situationen geraten zu können.

Welche Lady Stephen in die Lage gebracht hat, geht aus dem Clip nicht hervor. Im Vorfeld wurde zwar gemunkelt, dass der Tattoo-Fan mit der Schauspielerin Yazmin Oukhellou zusammen sein soll – ein Bekannter stellte aber laut eines Daily Mail-Berichts klar, dass sie nichts mit der Aktion vor der Haustür des Reality-TV-Stars zu tun habe.

Instagram / stevie_bear Stephen Bear, Reality-TV-Darsteller

Instagram / stevie_bear Stephen Bear

Instagram / yazminoukhellou Yazmin Oukhellou



