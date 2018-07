Da hat sich jemand offenbar geradewegs ins Aus katapultiert! Die Beziehung von Charlotte Crosby (28) und ihrem Ex Stephen Bear (28) war von Anfang an die reinste Achterbahnfahrt der Gefühle: Zum Höhepunkt ihrer rosaroten Phase wurden sie Co-Moderatoren der TV-Show "Just Tattoo Of Us". Nach nur zwei gemeinsamen Staffeln entzweite ein Rosenkrieg die Geordie Shore-Beauty und den "Shipwrecked"-Star – und damit auch ihre Zusammenarbeit!

Im exklusiven Interview mit Promiflash bestätigte Charlotte: "Stephen Bear wird nicht mehr der Co-Host sein, das ist eine echte Überraschung, was?" Kurz nach dem Liebesaus hatte das Starlet der Paar-Tattoo-Serie seinem Ex vorgeworfen, mit ihm gespielt zu haben. "Bears" Rausschmiss aus dem Projekt war also tatsächlich abzusehen – da konnte offensichtlich auch sein Gebettel um eine zweite Chance nicht mehr helfen.

Geordie-Fans haben aber trotzdem allen Grund zur Freude: Für die dritte Staffel des MTV-Kults hat sich das Haar-Chamäleon Unterstützung aus Newcastle geholt. Kein Geringerer als Charlottes ehemaliger Partybuddy Scott Timlin (30) wird ab August an ihrer Seite die Teilnehmer der Realityshow bei ihren Tattoodesigns beraten.

charlottegshore / Instagram Stephen Bear und Charlotte Crosby bei "Just Tattoo of Us"

Promiflash Charlotte Crosby in Berlin

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby und Scott Timlin lächeln

