Katy Perry (35) setzt ihren Babybauch in Szene! Die Sängerin erwartet gerade ihren ersten Nachwuchs und erfreut ihre Fans immer wieder mit süßen Updates aus ihrem Alltag als Schwangere. In den vergangenen Wochen hat sie nicht nur die ersten Ultraschallbilder ihres Ungeborenen veröffentlicht, sondern auch verraten, dass sie und ihr Verlobter Orlando Bloom (43) sich auf eine kleine Tochter freuen dürfen. Dass das lange Warten auf ihr Baby bald ein Ende haben dürfte, beweist auch ihr immer runder werdender Bauch – und den hat Katy jetzt im Badeanzug zur Schau gestellt.

Dem britischen Mirror liegen Fotos vor, welche die Musikerin und ihren Liebsten bei einem Badeausflug in Santa Barabara zeigen. Am Memorial-Day-Wochenende verbrachte das Paar Zeit in Katys Heimat in Kalifornien und genoss die Zeit ganz offenbar bei einem Strandbesuch. Unter einem hautengen Einteiler mit Blumenprint zeichnen sich die runden Kurven der 35-Jährigen dabei ganz besonders deutlich ab. Während seine Liebste ihren Bauch mit dem Badeanzug verdeckte, präsentierte Orlando seine stattlichen Muskeln oberkörperfrei.

Einen so schönen Blick auf Katys Bauch konnten die Fans in letzter Zeit nicht immer erhaschen. Vor einigen Tagen verstecke die "Roar"-Interpretin ihre Körpermitte beispielsweise unter einem weit geschnittenen Kleid. Auf den Instagram-Bildern war von der XXL-Kugel nichts zu sehen.

Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im August 2019

Anzeige

Getty Images Katy Perry im März 2020

Anzeige

Instagram / katyperry Katy Perry, Sängerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de