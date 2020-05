Katy Perry (35) kaschiert gekonnt ihren prallen Babybauch! Vor einigen Wochen gaben die Sängerin und ihr Verlobter Orlando Bloom (43) feierlich bekannt: Sie erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Allzu lange muss sich das Paar bis zur Geburt seiner Tochter nicht mehr gedulden – das macht sich auch an der XXL-Babykugel der Musikerin bemerkbar. Auf neuen Schnappschüssen gelang es der werdenden Mutter jetzt bestens, ihre Rundungen zu verbergen!

Vor wenigen Stunden teilte Katy via Instagram neue Aufnahmen, auf denen ihre Bauchwölbung kaum zu sehen ist: In einem weiten Blümchenkleid nimmt die Bald-Mama vor dem großen American Idol-Finale in einem Sessel Platz und lächelt mit rot geschminkten Lippen freudestrahlend in die Kamera. Durch den fließenden Stoff des Outfits ist der Schwangerschaftsbauch der Blondine jedoch kaum wahrzunehmen.

Obwohl Katy auf den neuen Aufnahmen die äußerlichen Merkmale ihrer anderen Umstände zu verheimlichen scheint, heißt das nicht, dass die "Roar"-Interpretin sich nicht auf die Geburt ihres Sprösslings freut – im Gegenteil: "Ich bin so aufgeregt. Und ich denke, ich bin bereit, dem Club der Mütter endlich beizutreten", verriet die 35-Jährige vor wenigen Tagen gegenüber Shein Together.

Instagram / katyperry Katy Perry, Sängerin

Getty Images Katy Perry, Künstlerin

Getty Images Katy Perry im März 2020



