Sandy Fähse (35) hat gute Nachrichten für seine Fans! Im vergangenen Oktober wurde bekannt, dass der Laien-Darsteller von der Berlin - Tag & Nacht-Produktionsfirma gekündigt wurde. Er soll gegen seinen Vertrag verstoßen haben und eine weitere Zusammenarbeit sei daher unzumutbar, erklärte ein Pressesprecher damals. Seitdem war es jobtechnisch ganz schön ruhig um den Berliner geworden. Jetzt verriet Sandy aber: Er feiert demnächst sein TV-Comeback.

Das kündigte er in dem Podcast Geizig und Pleite an. Allzu viel wollte er noch nicht ausplaudern, betonte aber, dass er in den vergangenen Monaten fleißig war und wieder etwas gedreht habe. "Das kommt jetzt im Sommer auch ins Fernsehen, auch auf einem bekannten Sender", erzählte der 35-Jährige. Es sei eine coole und interessante Erfahrung gewesen und nun sei er auf das Ergebnis und die Reaktionen gespannt.

Zumindest die BTN-Zuschauer dürfte es mit Sicherheit freuen, dass der einstige Serien-Star wieder schauspielert. Als bekannt wurde, dass der Leon-Darsteller aus der Serie entlassen wurde, reagierte ein Großteil der Fans fassungslos. Für viele war er ein Grund gewesen, regelmäßig einzuschalten.

Instagram / sandy.faehse Sandy Fähse, Soap-Star

RTL2 / Berlin - Tag & Nacht Sandy Fähse, Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

Instagram / sandy.faehse Sandy Fähse, bekannt aus "Berlin - Tag & Nacht"

