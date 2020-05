Huch, hier muss man ja schon fast zweimal hingucken! Wayne Carpendale (43) ist mittlerweile schon ein kleiner Social-Media-Star: In seinen ulkigen und witzigen Posts muss nicht nur manchmal seine Familie dran glauben, mit seinen Beiträgen nimmt er sich hin und wieder auch selbst gern mal auf die Schippe. Auch jetzt hat der Schauspieler wieder einen spaßigen Post in petto – und präsentiert sich "oben ohne" seinen Fans!

"Das habt ihr nun davon! Immer wieder lese ich hier... rasier dich mal", schreibt Wayne zu einem aktuellen Foto auf seiner Instagram-Seite. Tatsächlich hat der 43-Jährige seinem Bart den Kampf angesagt und seine Haare entfernt – doch das Ergebnis scheint ihn selbst nicht wirklich vom Hocker zu hauen. "Hier seht ihr den Grund, warum ich das nie tue. Grüße vom Nacktshooting", hält er nach seiner Rasier-Action fest.

Tatsächlich kommt der neue Look nicht bei allen Usern gut an – die meisten finden: Der Dreitagebart muss unbedingt wieder her. "Jetzt fehlt nur noch der Kommunionsanzug", "Oh mein Gott, bitte wieder Bart" und "Bitte wieder wachsen lassen. Warum muss ich jetzt an Nacktschnecken denken", scherzt die Community unter dem Schnappschuss.

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale im April 2020 in München

Getty Images Wayne Carpendale bei der 71. Bambi-Verleihung in Baden-Baden

Instagram / wayne_interessiert_s Schauspieler Wayne Carpendale



