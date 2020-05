Zieht Katie Prices (42) ältester Sohn bald mit seiner Mama um die Häuser? 2002 bekam das Reality-TV-Sternchen ihr erstes Kind Harvey (18) mit dem Profifußballer Dwight Yorke (48). Der Junge hat seit seiner Geburt unterschiedliche Beeinträchtigungen und ist auf die Unterstützung der 41-Jährigen angewiesen. Trotz der Krankheiten genießt das Mutter-Sohn-Duo aber auch unbeschwerte Momente miteinander: Zum 18. Geburtstag von Harvey versprach Katie nun, ihn bald auf ein Bierchen einzuladen!

Durch die aktuelle Situation finde die Geburtstagsparty ihres Sohnemannes mit Familien und Freunden nur virtuell statt. Aber bald habe die Britin mit ihm etwas ganz Besonderes vor. "Wenn es wieder so weit ist, nehme ich Harvey mit in einen Nachtklub. Er wird es lieben!", erzählte die Beauty gegenüber dem New! Magazine. "Ich würde ihn dann fragen, ob er ein Bier möchte. Er wird wahrscheinlich nicht wissen, was das ist und sich einfach einen Saft wünschen", lachte die Fünffach-Mama.

Ihr Sohn ist von Geburt an blind, leidet unter Autismus sowie dem Prader-Willi-Syndrom. Mit berührenden Worten gratulierte ihm die Ex-Kandidatin des britischen Dschungelcamps auf Instagram zum Geburtstag: "Du hast allen Widrigkeiten getrotzt und bewiesen, dass du dich von deiner Behinderung nicht unterkriegen lässt! Sie sagten, du würdest niemals lesen können, aber du liebst das Lesen genauso wie deine Brüder und Schwester. Dein Talent kennt keine Grenzen. Du machst mich jeden Tag stolz", schrieb Katie.

Instagram / officialkatieprice Harvey Price und seine Mutter Katie Price

MEGA Katie Price mit ihren drei Kindern Princess, Harvey und Junior

Instagram / officialkatieprice Harvey und Katie Price



