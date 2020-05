Ob sich Mats Hummels (31) das Trauerspiel von seiner Frau Cathy angesehen hat, als es bei 5 gegen Jauch um Fußball ging? Gestern traten die 32-Jährige neben Chris Tall (29), Wayne Carpendale (43), Frauke Ludowig (56) und Mario Barth (47) in der Quizshow gegen Günther Jauch (63) an. Als es ausgerechnet ums Thema Fußball ging, zeigte sich Cathy recht ahnungslos: Ihre prominenten Mitstreiter konnten sich daraufhin den einen oder anderen Seitenhieb nicht verkneifen!

Dabei wählte die Ehefrau von Mats selbst das Themengebiet aus! "Welche Trainer wurden mit ihrer Mannschaft Meister in der Bundesliga?", lautete schließlich die Frage an die fünf Kandidaten, bei der zehn Namen zur Auswahl standen, nur fünf davon waren allerdings korrekt. Schnell wurde klar, dass sich Chris, Cathy und Co. nicht gerade auskennen, wenn es ums runde Leder geht. Auch aus persönlicher Perspektive konnte sich die Bayerin die Lösung nicht herleiten. Als sie beim Trainer Thomas Tuchel überlegten, fragte der Komiker energisch nach: "Du musst doch wissen, ob dein Mann mit Dortmund Meister geworden ist." – "Ich glaube nicht. Nur unter Klopp", mutmaßte Cathy daraufhin. "Kam er irgendwann mal nach Hause und hat sich gefreut?", wollte Wayne daraufhin wissen, aber die Mutter eines Sohnes konnte sich nicht erinnern.

Und die Reihe an hämischen Kommentaren wollte nicht abreißen. Erneut stichelte Chris in Richtung Cathy: "Was hast du denn gedacht, was da kommt? Wie heißt Hummels mit Vornamen? Schatzi." Letztlich mussten sich die fünf in puncto Fußball-Frage geschlagen geben, in der finalen Runde hatten sie allerdings die Oberhand und erspielten dadurch stolze 46.600 Euro für den guten Zweck.

Anzeige

Getty Images Mats Hummels, Fußballspieler

Anzeige

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels im April 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Chris Tall, Cathy Hummels, Mario Barth, Frauke Ludowig und Wayne Carpendale bei "5 gegen Jauch"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de