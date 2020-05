Ist das ihr Beziehungsgeheimnis? Seit über einem Jahr sind das ehemalige Germany's next Topmodel-Girl Jana Heinisch (26) und der Profisportler Yul Oeltze ein Paar. Auf Instagram haben sich die beiden damals kennengelernt und führen seitdem eine Fernbeziehung – sie wohnt in Berlin, er in Magdeburg. Doch wird das auf Dauer gut gehen? Jana sprach mit Promiflash über die Vor- und Nachteile ihrer Liebe auf Distanz!

Promiflash traf die Beauty vor einigen Monaten auf der Berlin Fashion Week. Am Rande eines Events plauderte die 26-Jährige ganz offen über ihre Partnerschaft mit den kleinen Hürden. "Ich vermisse ihn immer ziemlich doll, und meine tägliche Motivation fehlt absolut, wenn er nicht da ist. Aber der Vorteil daran ist, man kann sich vermissen – man kann sich wirklich vermissen", so die einstige GNTM-Kandidatin offen.

Und genau aus diesem Grund klappt bei dem Pärchen die Fernbeziehung auch so gut. "Sich jedes Mal erneut wiederzusehen und zu freuen, dass der andere da ist, das hält die Beziehung, glaube ich, frisch", erzählte das Model weiter. Was haltet ihr von Fernbeziehungen? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / yul_oeltze Yul Oeltze und Jana Heinisch

Instagram / yul_oeltze Yul Oeltze, Sportler

Instagram / jana.heinisch Jana Heinisch, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin



