Kevin Hart (40) wird erneut Papa – und kann seine Vorfreude offenbar kaum in Zaum halten. Der Schauspieler erwartet zusammen mit seiner Frau Eniko (35) zum zweiten Mal Nachwuchs. Seine Liebste ist bereits hochschwanger, und ihre Hormone dürften inzwischen verrückt spielen. Doch erstaunlicherweise ist es nicht die werdende Mutter, die im Hause Hart für blank liegende Nerven sorgt – sondern ausgerechnet der baldige Vierfach-Vater selbst.

Im TV-Gespräch mit US-Talkmasterin Ellen DeGeneres (62) gab Kevin zu, dass er seine Gattin in den vergangenen Wochen ganz schön in Beschlag genommen habe. "Sie geht mir nicht auf die Nerven, aber sie sagt, dass ich ihr auf die Nerven gehe", offenbarte der 40-Jährige. Doch etwas daran ändern? Das komme für ihn aktuell nicht infrage. "Wie auch immer, ich kämpfe nicht dagegen an, aber anscheinend bin ich nervig. Sie spricht mit allen im Haus darüber."

Kevin hat bereits zwei Kinder aus seiner früheren Ehe mit Torrei Hart (42): die 15-jährige Heaven und ihren drei Jahre jüngeren Bruder Hendrix. Söhnchen Kenzo ist zwei Jahre alt. Welches Geschlecht das neueste Familienmitglied haben wird? Mitte Mai verriet das Elternpaar: Es bekommt ein Mädchen!

Instagram / enikohart Hendrix, Eniko, Heaven, Kevin und Kenzo Kash Hart

Getty Images Kevin Hart, 2019 in London

Instagram / enikohart Hendrix, Eniko, Heaven, Kevin und Kenzo Kash Hart



