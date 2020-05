Eniko Hart (35) bekommt weibliche Verstärkung! Gemeinsam mit Schauspieler Kevin Hart (40) erwartet die Beauty noch ein weiteres Kind. Das Paar hat bereits den gemeinsamen Sohn Kenzo Kash (2) – Kevin brachte aus einer früheren Beziehung zudem seine Tochter Heaven (15) und Sohn Hendrix (12) mit in die Ehe. Jetzt verrieten Eniko und ihr Gatte auch das Geschlecht ihres sechsten Familienmitglieds: Es wird ein Mädchen!

Das verkündete die stolze Mama nun via Instagram. "An diesem Muttertag hat Gott uns mit einem weiteren Mädchen gesegnet", jubelt Eniko, die offenbar auf eine kleine Prinzessin gehofft hatte: "Ich habe wortwörtlich vor Freude geschrien, gelacht und geweint, als wir es herausgefunden haben." Für die 35-Jährige erfülle sich mit der Kleinen ein großer Traum: "Jetzt fühlt es sich so an, als wären wir endlich komplett."

Eniko teilte auch ein paar Fotos von ihrem Muttertag und der großen Gender-Reveal-Party. Die Familie posiert auf den Aufnahmen mit lauter rosa Deko – die Mutter trägt sogar ein "Baby-Girl"-Banner in der Farbe. Ebenfalls ein niedliches Detail: Der Kleine Kenzo schaut auf den Bildern ganz schön grummelig drein! "Wir sind so voller Freude. Besonders Zo, seht ihr?", witzelt die Beauty.

Instagram / enikohart Hendrix, Eniko, Heaven, Kevin und Kenzo Kash Hart

