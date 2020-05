Wow, diese Muckis können sich sehen lassen! Dass Halle Berry (53) eine absolute Sportskanone ist, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Ein paar Tage ohne Sport und einfach mal ganz relaxt die Füße hochlegen, kommen für die Schauspielerin mal gar nicht in die Tüte. Auch mit 53 ist sie nicht zu stoppen und schwitzt im Gym, was das Zeug hält. Und das Training macht sich definitiv bezahlt, wie Halles definierte Bauchmuskeln beweisen!

Bewegungsmuffel sind auf dem Instagram-Profil der 53-Jährigen jedenfalls fehl am Platz – denn jeden Freitag gibt es unter dem Hashtag #fitnessFriday ordentlich Sport-Content. Auch in dieser Woche postet Halle ein beeindruckendes Video von sich, in dem sie nach einem schweißtreibenden Work-out happy ihren durchtrainierten Bauch in die Kamera hält. Von den Followern hagelt es prompt zahlreiche Komplimente – außerdem wird der Clip, der offenbar Teil einer Werbekampagne ist, innerhalb nur weniger Stunden über 300.000 Mal gelikt.

Um sich fit zu halten, setzt die Leinwand-Beauty außerdem auf eine gesunde Ernährung – in der Regel verzichtet sie dabei auf Kohlenhydrate. "Meistens hat sie ein Steak mit einem großen grünen Salat – nicht Butter-Salat. Es muss dunkles Gemüse wie Spinat und Grünkohl sein. Oder sie hat Hühnchen mit dunkelgrünem Blattsalat", verriet ihr langjähriger Personal Trainer Peter Lee Thomas einst gegenüber HollywoodLife.

Getty Images Halle Berry bei den Golden Globes 2019

Instagram / halleberry Peter Lee Thomas und Halle Berry beim Training

Instagram / halleberry Halle Berry, Schauspielerin



