Für Familie Katzenberger-Cordalis geht es ab nach Deutschland! Goodbye Deutschland-Auswanderin Daniela Katzenberger (33) und ihre Familie leben auf Mallorca. In den vergangenen Wochen haben auch sie die meiste Zeit in der häuslichen Isolation verbracht. Weil die Reiseregelungen mittlerweile etwas gelockert wurden, haben Dani, Lucas (52) und Sophia (4) jetzt offenbar genug vom Urlaub auf Balkonien. Sie statten einen Heimatbesuch ab. Vor der Abreise präsentieren die drei ihren Reiselook.

"Pfalz, wir kommen", verkündet die Kultblondine auf ihrem Instagram-Account und teilt einige Eindrücke vom Flughafen aus. Durch eine menschenleere Eingangshalle geht es für die 33-Jährige und ihre Liebsten durch die Sicherheitskontrolle zum Gate. Mit Mundschutz, knallpinken Koffern und Töchterchen Sophia im Einhorn-Style kann die kleine Familie den Abflug offenbar kaum erwarten. Während die Katze und ihr Nachwuchs mit dunkler Mundverdeckung unterwegs sind, hat der Musiker seine Maske auf die Kofferfarbe abgestimmt.

Ob Daniela und Co. in der Heimat auch bei Halbschwester Jenny Frankhauser (27) vorbeischauen werden? Immerhin ist zwischen den beiden einstigen Streithähnen mittlerweile wieder alles okay. In der Dokuserie Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca konnten die Fans die große Versöhnung hautnah verfolgen.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit Lucas und Sophia Cordalis

Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca, RTL2 Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser

Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca, RTL II Jennifer Frankhauser und Daniela Katzenberger in "Familienglück auf Mallorca"



