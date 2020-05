Ob sich Oliver Pocher (42) darüber wohl freut? In den vergangenen Monaten hat es sich der Comedian zur Aufgabe gemacht, die deutschen Netz-Stars so richtig in die Mangel zu nehmen. Zahlreiche Bachelorette-Alumnis oder Social-Media-Unternehmer bekamen von dem Blondschopf in dessen Diss-Videos ihr Fett weg. Ex-Berlin - Tag & Nacht-Star Sandy Fähse (35) betreibt selbst eine Influencer-Agentur – und erklärt nun, was er von Olis Web-Hetze hält!

In dem Podcast Geizig und Pleite sprach der Schauspieler mit Yannik Schrader und Niklas Stepinski über die polarisierenden Videos des Komikers. Begeistert war er davon nicht: "Der überspannt halt den Bogen in manchen Sachen. Es ist manchmal besser, auch mal durchzuatmen und zu sagen: 'Ok, das war zu viel, tut mir leid. Aber das zeigt man halt, wenn man ein Mann ist!'" Zudem sei Olis Kritik am Social-Media-Marketing vieler Web-Bekanntheiten einfach nicht gerechtfertigt: "Die Influencer, die er da angesprochen hat, die produzieren jeden Tag, das kostet. Energie, Liebe, alles!"

Oli habe mit seinen Clips allerdings auch demonstriert, wie effektiv Infleuncer-Marketing tatsächlich ist – schließlich habe er damit selbst Millionen von Menschen erreicht: "Ich glaube, dass viele Leute auch gecheckt haben, dass das eine Reichweite erzeugt. Wie Pocher so schnell wachsen kann. Das ist halt passend, deswegen vielen Dank Herr Pocher für den Push!" Tatsächlich konnte sich Oli seit seinem ersten Diss-Clip über einen echten Follower-Ansturm freuen: Noch Ende Februar waren ihm eine Million Menschen auf Instagram gefolgt – inzwischen sind es fast doppelt so viele.

Anzeige

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher

Anzeige

RTL2 / Berlin - Tag & Nacht Sandy Fähse, Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

Anzeige

Instagram / sandy.faehse Sandy Fähse, Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de