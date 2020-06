Emil-Ocean Kusmagk hatte wohl eine kleine Abkühlung nötig! Zurzeit befindet sich der Junge mit seinen Eltern Peer (44) und Janni (29) sowie seiner Schwester Yoko auf Sylt. Schweren Herzens musste sich die Familie kürzlich dazu entscheiden, aufgrund der aktuellen Lage ihren Costa-Rica-Urlaub abzubrechen. Jetzt ist die abenteuerlustige Familienbande bei Jannis Eltern untergekommen. Bei Opa und Oma scheinen sich die Kids pudelwohl zu fühlen: Emil-Ocean und seine Schwester relaxen im Ersatz-Pool!

Auf zwei Instagram-Fotos entspannt der Zweijährige im Garten seiner Großeltern in einer Kinderbadewanne. Auf einem Bild sieht man ihn mit seiner kleinen Schwester, und auf dem anderen hat der Blondschopf den Behelfspool ganz für sich alleine gekapert. Sichtlich relaxt liegt der Lockenkopf auf dem Rücken, während sich die Sonne im Wasser spiegelt. Dabei scheinen die schwimmenden Wasserspielzeuge nur Yoko zu interessieren. Die Kleine planscht mit einem Mini-U-Boot, während ihr großer Bruder vor sich hin döst.

Dabei genießt die 29-jährige Mutter offenbar auch die Zeit in ihrer Heimat. "Ich bin auf Sylt geboren, und auch wenn ich später nicht mehr dort gelebt habe, ist es für mich noch immer ein totales Zuhause-Gefühl, wenn ich dort ankomme und an der Nordsee stehe", erzählte die Surferin via Instagram. Umso mehr freut es das einstige Adam sucht Eva-Traumpaar sicherlich, dass ihre beiden Kleinen auch auf der Insel eine super Zeit haben.

Instagram / jannihonscheid Peer Kusmagk und Janni Hönscheids Kinder: Yoko und Emil-Ocean

Instagram / janniundpeer_kusmagk Janni, Yoko, Emil-Ocean und Peer Kusmagk

Instagram / jannihonscheid Janni Hönscheid und Peer Kusmagk im Jahr 2020



