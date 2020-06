Sie geht offen mit ihren Gefühlen um! Vor wenigen Wochen überraschte Fiona Erdmann (31) ihre Community mit einer zuckersüßen Nachricht: Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin wird zum ersten Mal Mutter. Eine ganze Weile hat die Schönheit ihre anderen Umstände verheimlicht. Mittlerweile geht sie mit ihrem baldigen Baby-Glück aber total offen um. Im Netz erzählt Fiona jetzt, mit welchen Ängsten sie während ihrer Schwangerschaft zu kämpfen hat!

Gerade zu Beginn ihrer Schwangerschaftsreise hat sich die werdende Mama viele Sorgen gemacht: "Die ersten zwölf Wochen hat man natürlich total Angst, bleibt das Kind, bleibt es nicht." Nachdem die ersten drei Monate mit dem Baby im Bauch aber überstanden waren, kamen die nächsten Ängste. "Dann geht der nächste Schritt los. Ist alles dran, ist alles in Ordnung – Organe, passt alles, ist alles am rechten Fleck", beschreibt die Beauty ihre Gedanken in einem aktuellen YouTube-Video.

All das begleite sie die komplette Schwangerschaft – und sogar nach der Geburt würde es mit den Sorgen weitergehen. Doch Fiona versucht, auch etwas Positives daran zu sehen. "Ein kleines bisschen Angst zu haben, ist, glaube ich, auch immer in Ordnung. Weil man da mit bestimmten Dingen vielleicht auch etwas behutsamer ist", erklärt sie weiter. Sie sei sich bewusst, dass die Angst sie nicht einnehmen darf.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Influencerin

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann im Libanon



