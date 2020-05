Diese Nachricht war wirklich eine süße Überraschung! Im April gab Fiona Erdmann (31) bekannt, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Doch wirklich neu ist diese Info eigentlich nicht, denn die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist bereits seit Ende 2019 schwanger! Das Model konnte das jedoch erfolgreich verbergen bis zur kürzlichen Bekanntgabe – die Heimlichtuerei machte der werdenden Mama allerdings ziemlich zu schaffen.

Mitte Januar besuchte Fiona die Berlin Fashion Week und war bei verschiedenen Shows und Events zu Gast – begleitet wurde sie dabei von einem Kamerateam. Die Journalisten wussten allerdings nicht, dass sie eine Schwangeren ablichten: "Das größte Problem war, niemandem etwas zu sagen, denn ich hatte ja die ganze Zeit ein Kamerateam an meiner Seite und es war super-stressig. Aber ich wollte auch nicht sagen, dass wir ab und zu etwas langsamer machen müssen, weil ich schwanger bin", ließ die 31-Jährige diese Zeit nun in einem YouTube-Video Revue passieren. Das sei gar nicht so einfach gewesen, fügte sie noch hinzu.

Der Vater von Fionas Baby ist ihr Freund Mohammed, mit dem sie seit drei Jahren bereits zusammen ist – zunächst waren die werdenden Eltern aber nur miteinander befreundet. "Dass wir ein Paar wurden, ergab sich wie ein langsamer, aber selbstverständlicher Prozess", erklärte sie gegenüber Bunte.

Getty Images Fiona Erdmann, Model

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Influencerin

Getty Images Fiona Erdmann bei der Berlin Fashion Week



