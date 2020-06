Endlich zeigte sich Queen Elizabeth II. (94) wieder in der Öffentlichkeit! Ende März trennte sich das britische Königsoberhaupt vorerst von seinen Liebsten und verabschiedete sich in die Quarantäne. Seitdem hält die Großmutter von Prinz Harry (35) und Prinz William (37) sich hauptsächlich in ihrer Privatwohnung auf Schloss Windsor auf. Wie die Queen sich dort die Zeit vertreibt? Das zeigen ihre ersten Fotos seit zehn Wochen!

Ihre Majestät wurde jetzt bei ihrem Lieblingshobby, dem Reiten, auf dem Gelände des Schlosses abgelichtet. Bei bestem Wetter ritt die bekennende Pferdeliebhaberin ihr 14 Jahre altes Fell-Pony Balmoral Fern aus und zeigte sich dabei gewohnt stylish: Zu Reitschuhen und -handschuhen kombinierte sie eine Tweed-Jacke mit passender Hose in gedeckten Farben und ein farbenfrohes Kopftuch.

Zuvor wurde am 19. März zum letzten Mal ein Foto von der Queen aufgenommen – als sie den Buckingham Palace verließ, um sich gemeinsam mit Prinz Philip (98) in Isolation auf Schloss Windsor zu begeben. Damit das Infektionsrisiko für das Royal-Paar so gering wie möglich bleibt, soll es derzeit nur von einem Dutzend Mitarbeitern umgeben sein.

MEGA Queen Elizabeth II. im Mai 2020

MEGA Queen Elizabeth II., Mai 2020

Getty Images Queen Elizabeth II. mit ihrem Mann Prinz Philip, Juni 2017



