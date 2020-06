Michael Wendler (47) weiß, wie er Laura Müller (19) besänftigen kann! Zwischen den beiden Turteltauben kann es auch mal ziemlich krachen – davon konnten sich die Zuschauer in der neuen Doku "Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet!" überzeugen. Darin sollte die 19-Jährige ein Duett mit ihrem Liebsten einsingen – da sie in der Vergangenheit aber schlechte Erfahrungen mit Gesangsaufnahmen gemacht hatte, rannte sie stattdessen weinend aus dem Tonstudio und wollte partout nicht mehr zurück. Michael schaffte es schließlich auf seine ganz eigene Art, seine Verlobte wieder in Richtung Mikrofon zu locken!

Der "Sie liebt den DJ"-Interpret versuchte Laura zunächst nur gut zuzureden und sie von ihren Gesangsqualitäten zu überzeugen: "Du weißt, dass ich dir gesagt habe, als ich dich kennengelernt habe, dass ich so in deine Stimme verknallt war, weil die ist so schön. Und ich als Sänger, ich weiß, dass du eine tolle Gesangsstimme hast." Michaels Worte schienen die Ex-Let's Dance-Kandidatin zunächst jedoch nicht zu überzeugen. Nachdem der Musiker dann erklärte, dass er sie zu nichts zwingen wolle, konnte sich Laura wieder etwas entspannen – sie sang zwar trotzdem nicht, folgte ihrem zukünftigen Mann aber immerhin ins Tonstudio.

In einem Einzelinterview erzählte Michael später, dass er seiner Partnerin zwar alles Recht machen wolle, es "aber [...] natürlich auch mal Grenzen" gebe. Die zeige er ihr auch auf. Dabei scheint er jedoch ziemlich vorsichtig sein zu müssen, denn Laura lässt sich offenbar so leicht nichts vorschreiben. "Hätte er gesagt: 'Du musst heute singen!' Dann wäre ich ganz weg gewesen", erklärte die einstige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin.

TVNOW Michael Wendler im Tonstudio, "Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet!" Folge 2

TVNOW Michael Wendler und Laura Müller im Tonstudio

Thomas Burg / ActionPress Laura Müller und Michael Wendler im Mai 2020



