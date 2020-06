Freut sich Laura Müllers Vater über deren Verlobung mit Michael Wendler (47)? Einige Zeit nach den ersten Andeutungen war es Ende April tatsächlich soweit: Der Schlagerstar ging vor laufenden Kameras vor seiner Freundin auf die Knie und machte ihr einen Heiratsantrag. Darüber hätte die 19-Jährige wohl kaum glücklicher sein können – und bejahte freudestrahlend. Doch was hält eigentlich der Vater der Ex-Let's Dance-Kandidatin von den Hochzeitsplänen?

In der zweiten Folge von "Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet!" ist zu sehen, dass die frisch Verlobten Lauras unmittelbar nach dem Antrag per Videocall bei Papa Klaus und dessen Lebensgefährtin Gaby anriefen. Nachdem Michael ihnen verheißungsvoll erzählt hatte, dass etwas ganz Besonderes passiert sei, hielt Laura ihren neuen Klunker in die Kamera. "Das ist jetzt meine – die ist jetzt vom Markt verschwunden", erklärte der Sänger seinem Schwiegervater in spe – und der schien kein Problem damit zu haben, dass seine Tochter den 28 Jahre älteren Musiker heiraten will: "Wie schön. Du bist der Richtige, Micha!"

Dass Klaus den 47-Jährige als Schwiegersohn akzeptieren würde, schien zu Beginn von Michaels und Lauras Beziehung noch unwahrscheinlich: In einem Gespräch mit RTL hatte die einstige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin im Februar 2019 verraten, dass ihr Vater anfangs nicht erfreut über ihren neuen Partner gewesen sei: "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, er war überglücklich und wollte ihn unbedingt kennenlernen!"

TVNOW / RTL Laura Müller und Michael Wendler bei "Laura und der Wendler - Jetzt wird geheiratet!"

TVNOW Laura Müller mit ihrem Vater Klaus, Stiefmutter Gaby und Michael Wendler

TVNOW Laura Müller mit Stiefmama Gaby, Papa Klaus und Partner Michael Wendler



