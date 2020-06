Begründete Angst? Robbie Williams (46) gehört zu den weltweit erfolgreichsten Musikern und hat sich mit Liedern, wie "Angels" oder "Feel" in die Herzen vieler Fans gesungen. Doch nun überschatten große Sorgen den Erfolg des Frauenschwarms: Denn Robbie gab zu, dass er in seiner Wahlheimat Los Angeles um seine eigene Sicherheit und die seiner Ehefrau Ayda Field (41) sowie seiner vier Kinder bangt!

"Ich habe das Gefühl, es gab eine Menge Angriffe auf Prominente", offenbarte Robbie den Grund für seine Sorgen gegenüber The Sun. Mit dieser Aussage behielt er auch durchaus Recht, denn zuletzt machten viele Schlagzeilen die Runde. Nicht nur die Sängerin Billie Eilish (18), sondern auch die Chartstürmerin Ariana Grande (26) wurde Opfer von fiesen Stalking-Attacken. Kürzlich verschaffte sich ein aufdringlicher Fan Zutritt zu ihrem privaten Grundstück. Die "God Is A Woman"-Interpretin musste sogar rechtliche Schritte einleiten, um ihre Sicherheit zu garantieren.

Allerdings stößt Robbie trotz der Vorfälle auf Gegenwind von vielen Menschen, wie er erklärte: "Die Leute können sagen: 'Nun, in euren Villen ist ja alles in Ordnung.'" Doch diese Aussagen beruhigen den Musiker nicht: "Ja, das mag zwar stimmen, aber das ist trotzdem das, was hier passiert."

Anzeige

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field

Anzeige

Getty Images Robbie Williams, Sänger

Anzeige

Getty Images Robbie Williams, Sänger



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de